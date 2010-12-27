На выезде из Колпино пешеход попал под колеса машины

О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.

Раннее утро 13 декабря началось неудачно для одного из жителей Колпино: на выезде из города автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Очевидцы сообщили, что на дороге тут же собралась пробка.

По факту ДТП начата проверка, о состоянии сбитого человека пока не поступало информации.

В комментариях под постом в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни считали, что пешеходу стоило убедиться, пропускают ли его даже на зебре, а также надеть побольше светоотражающих элементов на себя. Другие же уверяли, что автомобилисту нужно было соблюдать ПДД и сбавить скорость перед зеброй, а не пенять на пешехода. Также комментаторы пишут, что этот переход довольно проблемный и любит собирать дорожные происшествия.

Тем же утром на Литейном насмерть сбили женщину.

Фото: Автолюбители Колпино / ВКонтакте