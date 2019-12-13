На Литейном насмерть сбили женщину

По предварительной информации, женщина 40-45 лет перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В центре Петербурга утром под колёсами автомобиля погибла женщина. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло на перекрестке Литейного проспекта и Чайковского в зоне регулируемого пешеходного перехода. По предварительной информации, женщина 40-45 лет перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колёса "Киа Соренто".

На место аварии прибыла реанимация, однако женщину было уже не спасти. С 7 утра на месте ДТП образовалась пробка.

Видео: на КАД произошло массовое ДТП с участием цистерны.

Видео: ГИБДД