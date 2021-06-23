На видео попало ДТП с "перевёртышем" в Приморском районе

Авария произошла на перекрестке Богатырского и Сизова проспектов.

В Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 23 июня на перекрестке Богатырского и Сизова проспектов. На кадрах можно увидеть, что в белую иномарку влетел черный автомобиль, который после перевернулся на крышу.

К "перевертышу" тут же побежали люди, чтобы помочь водителю выбраться из машины. По словам очевидцев, позже автомобиль загорелся, но спасателям удалось его потушить. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в Калининском районе в результате ДТП машина вылетела на тротуар.

Видео: Piter.tv