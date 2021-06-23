В Калининском районе в результате ДТП машина вылетела на тротуар

Авария произошла вечером 23 июня.

В Калининском районе на перекрестке Светлановского и Луначарского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого машина вылетела на тротуар. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 23 июня.

На кадрах можно увидеть, что красный автомобиль следовал по Луначарскому проспекту, на перекрестке врезался в черную машину. В результате столкновения она полукругом вылетела на тротуар.

По словам очевидцев, у красного автомобиля полностью помята передняя часть, черная же машина осталась с помятой боковой частью. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv