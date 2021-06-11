На видео попало ДТП с "перевертышем" в Петродворцовом районе

В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В Петродворцовом районе на улице Аврова напротив школы №416 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу. 11 июня.

На кадрах можно увидеть, что водитель автомобиля Nissan врезался в Hyundai на перекрёстке. В результате столкновения синяя иномарка снесла ограждение, а затем перевернулась. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что водитель каршеринга наехал на велосипедиста в Приморском районе.

Видео: Piter.tv