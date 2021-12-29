На видео попали тренировки российских миротворцев ОДКБ на аэродроме Алма-Аты

На аэродроме Алма-Аты начались тренировки подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении говорится, что тренировки необходимы для отработки вопросов по предотвращению внештатных ситуаций.
В сообщении говорится, подразделения ВДВ миротворческих сил ОДКБ приступили к охране жизненно важных объектов. Охранять военнослужащие будут и объекты социальной инфраструктуры.
Ранее мы писали, что в Алма-Атинской области задержали более 20 вооруженных человек.
Видео: Telegram / URA,RU
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