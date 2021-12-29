В Алма-Атинской области задержали более 20 вооруженных человек

У них было изъято 40 единиц оружия.

В Казахстане в Алма-Атинской области была задержана группа из 20 вооруженных человек. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного департамента полиции.

В сообщении говорится, что у задержанных было изъято 40 единиц оружия.

Как сообщает Sputnik Казахстан, было изъято 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, а также винтовки и обрезы. Обнаружено было 500 патронов.

Ранее мы сообщали, что в центре Алма-Аты по-прежнему слышны выстрелы. Видео опубликовали местные жители.

Видео: Telegram / LifeShot