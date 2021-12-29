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В Алма-Атинской области задержали более 20 вооруженных человек

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У них было изъято 40 единиц оружия.

В Казахстане в Алма-Атинской области была задержана группа из 20 вооруженных человек. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного департамента полиции.

В сообщении говорится, что у задержанных было изъято 40 единиц оружия.

Как сообщает Sputnik Казахстан, было изъято 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, а также винтовки и обрезы. Обнаружено было 500 патронов.

Ранее мы сообщали, что в центре Алма-Аты по-прежнему слышны выстрелы. Видео опубликовали местные жители. 

Видео: Telegram / LifeShot 

 

Теги: вооруженные люди, задержание, протесты в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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