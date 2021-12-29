СМИ: в центре Алма-Аты по-прежнему слышны выстрелы

Видео опубликовали местные жители в соцсетях.

В Казахстане в центре самого большого города страны Алма-Аты по-прежнему слышны выстрелы. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что видео сняли жители высотки на Аль-Фараби. На кадрах не видно ни протестующих, ни военных, однако слышны выстрелы.

Напомним, что в начале 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты из-за двукратного роста цен на сжиженный газ. Митинги начались в Жанаозене и Актау. Однако потом протест распространился и на другие города Казахстана. В последствие митингующие выдвинули властям ряд требований, в том числе была и отставка правительства.

Ранее мы писали, что российские миротворцы ОДКБ взяли под охрану жизненно важные объекты в Казахстане.

Видео: Telegram / Baza