На видео попал злоумышленник, взявший у пенсионерки деньги на помощь для липового внука

Пожилая женщина отдала аферисту 150 тысяч рублей.

Днем 4 сентября в полицию обратилась 82-летняя местная жительница, проживающая на улице Карпинского. Как стало известно Piter.TV доверчивая женщина попала в ловушку телефонного мошенника, который попросил передать ему деньги через знакомого. В нашем распоряжении оказались кадры с камер видеонаблюдения у дома пенсионерки, на которых заметен подельник телефонного афериста.

Как выяснилось, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина и представился внуком, а также заявил, что у него проблемы. "Внук" попросил у бабушки 150 тысяч рублей, сказав, что за ними заедет его знакомый. Спустя некоторое время к дому пенсионерки подъехал белый "Фольксваген" с наклейкой такси "Ситимобил", водитель подошел к женщине и взял деньги, после чего скрылся с места на машине. Камеры засекли иномарку на выезде на проспект Науки

Злоумышленнику азиатской внешности на вид 25-30 лет, он был одет в серую кофту и темные штаны. Рост мужчины – около 168-173 см, на голове залысина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее другая пенсионерка похожим образом отдала попавшему в неприятности "племяннику" 200 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV