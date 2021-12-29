На въезде в Выборг отремонтируют три моста в этом году

На время проведения работ специалисты установят временный мост.

В этом году в Ленинградской области на въезде в Выборг отремонтируют три моста. Об этом в понедельник, 31 января, рассказали в Instagram "Дороги Ленобласти".

На время проведения работ специалисты установят временный мост. Один из мостов – через железную дорогу – будет заменен насыпью в результате капитального ремонта, потому что железная дорога уже, не действующая. Как отметили дорожники, это сложный и составной объект, над его проектом работали долго. Только в конце прошлого года экспертиза его одобрила.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге продезинфицировали пять железнодорожных вокзалов. Особое внимание уделялось контактным поверхностям – сидениям, поручням, дверям, терминалам самообслуживания, информационным стойкам, кассовым окнам.

Фото: Instagram / dorogi_lo