В Петербурге продезинфицировали пять железнодорожных вокзалов

Особое внимание уделялось контактным поверхностям – сидениям, поручням, дверям, терминалам самообслуживания, информационным стойкам, кассовым окнам.

На прошлой неделе совместно со специалистами МЧС была проведена комплексная санитарная обработка пяти вокзалов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Дезинфицирующим раствором были обработаны Московский, Финляндский, Витебский, Ладожский и Балтийский вокзалы. Общая площадь обработки составила более 30 тысяч квадратных метров.

Особое внимание уделялось контактным поверхностям – сидениям, поручням, дверям, терминалам самообслуживания, информационным стойкам, кассовым окнам.

Пассажиров просят использовать защитные маски при нахождении на объектах железной дороги.

Ранее стало известно, что в границах ОЖД в 2021 году отремонтировали более 420 км путей.

Фото: Telegram / Спб-Главный