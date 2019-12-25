На въезде в Петербург проверили 24,5 тысяч тонн экзотических фруктов

Среди них были ананасы, манго и авокадо.

С начала 2020 года на въезде в Петербург и Ленобласть проверили порядка 24,5 тысяч тонн различных экзотических фруктов. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

Фитосанитарный контроль прошли свыше 800 партий свежих фруктов, прибывших в город из девяти разных стран. Специалисты допустили к прилавкам страны 4 тысячи тонн колумбийского, израильского, чилийского и перуанского авокадо, 12 тысяч тонн ананасов из Панамы, Эквадора и Коста-Рики. Также среди зарубежных плодов часто встречалось манго: 8 тысяч тонн плодов приехали из ЮАР, Перу, Бразилии и Коста-Рики.

Ранее мы рассказывали, как в Большом порту Петербурга проверили 2731 тонну свежих гранатов.

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