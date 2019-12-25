На въезде в Гатчину дежурят патрули ГИБДД

Администрация пока не объявила об официальном закрытии города.

В среду, 1 апреля, у подъезда к Гатчине начали работу сотрудники ГИБДД. Об это стало известно Piter.TV.

Правоохранители проверяют наличие у автомобилистов справок от работодателей и паспортов. Они должны быть у каждого гражданина, работающего на территории Тихвина. Кроме того, жителям города разрешено перемещаться не далее ближайших населённых пунктов.

Информации об официальном закрытии границ от местной администрации пока не поступало.

Ранее мы рассказывали о том, что поселки Перово и Гончарово закрывают границы.

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