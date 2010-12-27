Комитет по благоустройству потратил 220 тысяч кубометров воды на очистку Петербурга от грязи

Комитет Смольного отчитался за весеннюю уборку во время майских праздников.

За весну 2018 года петербургские службы израсходовали около 220 тысяч кубометров воды. Именно такое количество ушло на помывку улиц от зимних загрязнений. В работе участвовало более 22 тысяч поливальных машин. Об этом рассказали представители ответственного ведомства.

По сведениям чиновников, спецтехника очищала не только дороги и тротуары, но и остановочные павильоны и ограждения. Для данных нужд использовалось специальное шампунеобразное средство, созданное для помывки дорог. Также используются пылесосы и подметально-уборочная техника.

Дорожные службы вывезли более 200 тысяч тонн бытового мусора и более 31 тысячи прочих загрязнений с территории Северной столицы. Ради этого дворники провели 32 тысяч ночных и 42 тысячи дневных смен. В праздничные дни специалисты трудились круглосуточно.

Напомним, что ветераны смогут пользоваться петербургским транспортом бесплатно.

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