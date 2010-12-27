Ветераны смогут пользоваться петербургским транспортом бесплатно

Но только два дня - 8 и 9 мая.

В Санкт-Петербурге ветераны Великой Отечественной войны получат право бесплатного проезда на два дня. льгота будет предоставлена в течение 8 и 9 мая. Об этом сообщают представители пресс-службы Комитета по транспорту. При этом, дополнительно отмечается, что безденежный проезд не будет зависеть от места жительства или гражданства пассажира.

Бесплатными для ветеранов станут и коммерческие направления, а также маршрутки и метрополитен. Такие же права будут предоставлены и узникам немецких концлагерей.

Напомним, что днем 9 мая в Северной столице пройдет торжественное шествие "Бессмертный полк", а на дворцовой площади состоится парад, в котором будет задействована авиационная техника.

Фото: Piter.tv