Авиация примет участие в парадах 9 мая в Москве и Петербурге‍

Над городом на Неве пролетят 45 боевых самолетов и вертолетов.

В парадах Победы к 9 мая примет участие российская авиация. Воздушная техника будет присутствовать на торжественных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурга. В остальных 26 городах, в которых запланировано шествие боевой техники, самолеты и вертолеты привлекаться не будут. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Организация ссылается на интерактивную схему, опубликованную Министерством обороны России. По данным ведомства, Северная столица примет 45 объектов авиатехники. В столице ожидается 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Над территорией Красной площади впервые проедут два самолета Су-57.

Напомним, что на Канонерском острове такси "Везет" не повезло": оно попало в ДТП.

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