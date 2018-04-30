На Канонерском острове такси "Везет" не повезло": оно попало в ДТП

Водитель такси разбил машину в хлам.

Около 20 часов вечера 29 апреля такси "Везет" попало в серьезное ДТП на Канонерском острове. Об аварии сообщили очевидцы произошедшего. Они рассказали, что машина врезалась в препятствие в туннеле. В результате на проезжей части дороги образовалась автомобильная пробка в оба направления движения.

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали специалисты из ГУ МЧС и правоохранительные органы. Транспортное средство не подлежит восстановлению. Правая часть машины полностью разрушена.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

