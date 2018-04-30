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На Канонерском острове такси "Везет" не повезло": оно попало в ДТП

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Водитель такси разбил машину в хлам.

Около 20 часов вечера 29 апреля такси "Везет" попало в серьезное ДТП на Канонерском острове. Об аварии сообщили очевидцы произошедшего. Они рассказали, что машина врезалась в препятствие в туннеле. В результате на проезжей части дороги образовалась автомобильная пробка в оба направления движения. 

Сведения о пострадавших не поступали. На месте работали специалисты из ГУ МЧС и правоохранительные органы. Транспортное средство не подлежит восстановлению. Правая часть машины полностью разрушена.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: авария , везет , дтп , канонерский остров , такси
Категории: Новости СПб ДТП

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