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На вантовом мосту в Петербурге завершили дорожные работы
Сегодня, 15:47
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На вантовом мосту в Петербурге завершили дорожные работы

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Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

На Большом Обуховском мосту в Петербурге завершили дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что на время ремонтных работ были перекрыты третья и четвертая полосы и на внешнем, и на внутреннем кольце. Специалисты устраняли колейность на перекрытых полосах. На сегодняшний день все запланированные работы выполнены. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что у моста Бетанкура голый мужчина бросился под автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: вантовый мост, дорожные работы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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