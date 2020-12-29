Новая спецтехника "Водоканала" вышла на службу на улицы Петербурга

На работу заступили 32 новые машины, еще 24 единицы запустят в скором времени.

На улицы Петербурга вышла техника из обновленного автопарка ГУП "Водоканал". Как рассказали в пресс-службе предприятия, на службу заступили 10 экскаваторов-погрузчиков, 20 фургонов-мастерских для перевозки аварийных бригад, два гусеничных экскаватора. До конца января специалисты протестируют еще 13 илососных машин, 10 комбинированных илососных машин и фургон-сварка.

Отмечается, что вся новая техника работает на двигателях высокого экологического класса (ЕВРО-5), которые позволяют расходовать гораздо меньше топлива. Кроме того, илососные машины оснащены подогревом механизмов, благодаря которому они смогут работать при температуре до -15° С. В фургонах-мастерских установили отсеки для обогрева и сушки спецодежды, а также для оборудования и инструментов.

Напомним, новые транспортные средства закупили в рамках масштабной программы обновления автопарка "Водоканала". С 2020 года по апрель 2021 года предприятие приобретет 332 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что для участковых врачей Петербурга закупили и арендовали почти 500 автомобилей.

Фото: пресс-служба "Водоканала"