Для участковых врачей Петербурга закупили и арендовали почти 500 автомобилей

Смольный выделил на эти цели 115 млн рублей.

Во вторник, 29 декабря, в пресс-службе городской администрации сообщили, что арендованные и купленные машины поступили в районные медицинские учреждения.

Так по 11, 9 и 8 машин получили Невский, Выборгский и Центральный районы соответственно. Всего было закуплено 75 автомобилей и арендовано около 400 транспортных средств.

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, все администрации районов обеспечены транспортом для выездов врачей к пациентам на дом в полном объеме. В Смольном уточнили, что закупка и аренда автомобилей проходила за счет бюджетных средств, а также за счет финансовой поддержки спонсоров.

На эти цели выделили 115 млн рублей.

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Фото: Piter.TV