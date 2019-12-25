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К работе участковых врачей привлекают студентов в Петербурге
Сегодня, 19:08
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smirenny

К работе участковых врачей привлекают студентов в Петербурге

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В городе не хватает участковых врачей.

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге не хватает участковых врачей. Об этом  рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

До того, как в Северной столице установилась сложная эпидемиологическая обстановка, ставки были заняты на 75%. Поликлиники всегда нуждались в кадровой поддержке. Однако теперь на помощь пришли студенты старших курсов медицинских вузов и клинические ординаторы. 

Ранее мы писали, что губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, участковые врачи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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