На улицы Петербурга выйдет туалет-трансформер Водоканала по имени Оптимус

Автомобиль снабжен краном-манипулятором подъемностью 4 тонны и гидробортом.

Специалисты петербургского Водоканала представили горожанам свою новую уборную – мобильный туалет-трансформер по имени Оптимус. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Оптимус размещен на базе среднетоннажного автомобиля. В его комплектации есть кран-манипулятор подъемностью 4 тонны и гидроборт, который удешевит и ускорит установку модульных туалетов.

Туалет-трансформер Оптимус работает как обычный передвижной санитарно-гигиенический комплекс, установленный на шасси, так и как модульный туалет после разгрузки. У него есть автономный режим, то есть Оптимуса можно не присоединять к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения и городским инженерным сетям.

В Водоканале рассказали, что такой туалет может сам себя разгружать и перевозить другие туалетные кабины и модульные туалеты. Оптимуса планируют использовать на городских праздничных мероприятиях, а также хотят установить в парках и садах.

Ранее мы писали, что Водоканал Петербурга направит около 853 млн руб на обновление парка техники.

Фото, видео: пресс-служба Водоканала