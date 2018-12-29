На улице клубов в Петербурге найдено тело мужчины

Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

В центре Санкт-Петербурга на Думской улице нашли тело неизвестного мужчины. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", труп нашли днем 7 января около салона эротического массажа.

Погибшему мужчина на вид около 40 лет. Он был найден в темной куртке и черных штанах. Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти при визуальном осмотре. На данный момент тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Рождество трехлетний ребенок утонул в бассейне.

Фото: Piter.tv