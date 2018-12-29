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На улице клубов в Петербурге найдено тело мужчины
Вчера, 15:02
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nadiputintseva

На улице клубов в Петербурге найдено тело мужчины

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Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

В центре Санкт-Петербурга на Думской улице нашли тело неизвестного мужчины. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", труп нашли днем 7 января около салона эротического массажа.

Погибшему мужчина на вид около 40 лет. Он был найден в темной куртке и черных штанах. Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти при визуальном осмотре. На данный момент тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Рождество трехлетний ребенок утонул в бассейне.

Фото: Piter.tv 

Теги: думская, нашли тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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