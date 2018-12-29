В Рождество трехлетний ребенок утонул в бассейне

В отношении родителей могут возбудить уголовное дело.

Вечером 7 января в банно-гостиничном комплексе "Осиное гнездо", расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга, медики констатировали смерть 3-летнего ребенка.

По информации АН "Оперативное прикрытие", трагедия произошло примерно в 10 часов вечера. Мальчик находился в комплексе на Юкковском шоссе вместе с родителями и друзьями семьи. Ребенок смотрел телевизор, однако в какой-то момент взрослые заметили его отсутствие. В чаше бассейна его нашли уже мертвым.

В отношении родителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оставление в опасности".

Ранее Piter.tv писал, что в общежитии Ленобласти обнаружили мертвого двухлетнего мальчика.

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