В общежитии Ленобласти обнаружили мертвого двухлетнего мальчика

В настоящее время причины смерти ребёнка неизвестны.

В общежитии в Ленобласти было найдено тело двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает информационное агентство "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в поселке имени Тельмана Тосненского района. Двухлетнего мальчика нашли бездыханным в одной из комнат общежития. При визуальном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело мальчика направили в морг. В настоящее время устанавливаются причины смерти ребёнка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Источник: информационное агентство "Невские Новости"