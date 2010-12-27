На улице Жуковского с фасада демонтировали кондиционеры

В суд обратилась управляющая компания Жилкомсервис с иском в отношении жительницы дома на улице Жуковского. Компания обратилась в суд, после того, как женщина отказалась добровольно демонтировать кондиционеры с фасада дома. Об этом сообщили на сайте УФССП по Петербургу.
Судебный пристав объяснил петербурженке последствия неисполнения требований и установил срок, в период которого женщина могла сама снять кондиционер. Женщина сняла установку самостоятельно.
На фасадах исторических зданий запретят устанавливать кондиционеры и спутниковые тарелки.
Фото: Pixabay.com
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