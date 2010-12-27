На фасадах исторических зданий запретят устанавливать кондиционеры и спутниковые тарелки

Дома избавят от оборудования, способного повредить состоянию зданий.

Представители Министерства культуры России намерены запретить установку систем кондиционирования на всех исторических зданиях. Для этого чиновники подготовят соответствующие правки в закон. Под ограничения не попадут только охранные сигнализации. От остальных "украшений" владельцам объектов культурного наследия придется избавиться.

Отметим, что кроме кондиционеров на фасадах также будет запрещено оборудовать спутниковые тарелки. Чиновники считают, что изменения обусловлены не только эстетическими принципами, но и техникой безопасности. В частности, установка кондиционеров может повредить старые зданий, так как процесс требует того, чтобы просверливать сквозное отверстие в стене дома.

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