В Татарстане подростки устроили массовую драку

Потасовка началась около 20:00. Очевидцы вызвали полицейских, но мужчины быстро разбежались.

Подростки устроили массовую драку на улице Восстания в Казани. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Об инциденте стало известно в понедельник, 7 марта. Молодые люди начали собираться у "Бургер Кинга". Они достаточно долго ждали остальных. Когда подошли еще несколько человек, они вооружились арматурами и дубинками и начали драться друг с другом. Потасовка началась около 20:00. Очевидцы вызвали полицейских, но мужчины быстро разбежались.

Ранее мы сообщили, что в Луганске прогремел сильный взрыв.

Видео: Telegram / Mash Iptash