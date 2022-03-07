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В Татарстане подростки устроили массовую драку

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Потасовка началась около 20:00. Очевидцы вызвали полицейских, но мужчины быстро разбежались.

Подростки устроили массовую драку на улице Восстания в Казани. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Об инциденте стало известно в понедельник, 7 марта. Молодые люди начали собираться у "Бургер Кинга". Они достаточно долго ждали остальных. Когда подошли еще несколько человек, они вооружились арматурами и дубинками и начали драться друг с другом. Потасовка началась около 20:00. Очевидцы вызвали полицейских, но мужчины быстро разбежались.

Ранее мы сообщили, что в Луганске прогремел сильный взрыв.

Видео: Telegram / Mash Iptash

Теги: драка, казань, улица восстания
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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