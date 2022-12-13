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На улице Воскова ночью во время пожара пострадал петербуржец
Сегодня, 9:17
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На улице Воскова ночью во время пожара пострадал петербуржец

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Спасатели эвакуировали из комнаты мужчину. Он надышался угарным газом.

В Петроградском районе ночью 12 мая произошел пожар. На улице Воскова в 01:11 вспыхнула квартира в доме № 15-17. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что пламя охватило однокомнатную квартиру площадью 10 "квадратов".

Спасатели эвакуировали из комнаты мужчину. Он надышался угарным газом. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.

В 02:17 пламя ликвидировали. Причина случившегося устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения с двухметрового парапета.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, пожар в квартире, пострадал во время пожара, улица воскова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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