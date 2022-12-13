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На улице Вавиловых в заброшенном доме горел мусор
Сегодня, 20:16
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На улице Вавиловых в заброшенном доме горел мусор

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Тушить пожар приехали 10 спасателей  и две спецмашины. 

Вечером, 26 марта, в Калининском районе вспыхнул огонь в заброшенном здании. Инцидент произошел на улице Вавиловых, 12, горел мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:40.  Тушить пожар приехали 10 спасателей  и две спецмашины. 

В четырёхэтажном неэксплуатируемом здании на втором этаже горел мусор на площади 0,5 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 19:10 возгорание ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv:  жителям Ленобласти рассказали, как подготовиться к возможным паводкам.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в заброшенном доме, улица вавиловых
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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