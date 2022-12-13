На улице Вавиловых в заброшенном доме горел мусор

Тушить пожар приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Вечером, 26 марта, в Калининском районе вспыхнул огонь в заброшенном здании. Инцидент произошел на улице Вавиловых, 12, горел мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 18:40. Тушить пожар приехали 10 спасателей и две спецмашины.

В четырёхэтажном неэксплуатируемом здании на втором этаже горел мусор на площади 0,5 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 19:10 возгорание ликвидировали. Никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv