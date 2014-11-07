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На улице Уточкина сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с судимостями
Сегодня, 17:15
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На улице Уточкина сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с судимостями

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Нарушителя ПДД поймали на улице Уточкина у дома № 5. Он управлял иномаркой "Форд". Сотрудники полиции составили на хулигана сразу три административных протокола.

Известно, что 48-летний мужчина несколько раз сидел в тюрьме. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на  Piter.tv: сотрудники ДПС поймали около станции метро "Приморская" пьяного водителя Леху.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: дорожный инспектор, дпс, пьяный водитель, улица уточкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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