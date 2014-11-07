На улице Уточкина сотрудники ДПС задержали пьяного водителя с судимостями

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Нарушителя ПДД поймали на улице Уточкина у дома № 5. Он управлял иномаркой "Форд". Сотрудники полиции составили на хулигана сразу три административных протокола.

Известно, что 48-летний мужчина несколько раз сидел в тюрьме. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: сотрудники ДПС поймали около станции метро "Приморская" пьяного водителя Леху.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор