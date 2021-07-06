На улице Уточкина автомобиль сбил петербурженку на электросамокате

Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Приморском районе автомобиль сбил петербурженку на электросамокате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 6 июля на улице Уточкина. На кадрах можно увидеть, как петербурженка планировала переехать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако на середине перехода на неё наехал водитель автомобиля Ford.

В результате столкновения девушка перевернулась в воздухе и упала на асфальт. После чего встала и пошла за самокатом. Водитель иномарки тут же выбежал к петербурженке на помощь. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отправил за решетку блогера, сбившего пешехода на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: Piter.tv