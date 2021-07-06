  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:19
82
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Уточкина автомобиль сбил петербурженку на электросамокате

0 0

Инцидент произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Приморском районе автомобиль сбил петербурженку на электросамокате. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел вечером 6 июля на улице Уточкина. На кадрах можно увидеть, как петербурженка планировала переехать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Однако на середине перехода на неё наехал водитель автомобиля Ford. 

В результате столкновения девушка перевернулась в воздухе и упала на асфальт. После чего встала и пошла за самокатом. Водитель иномарки тут же выбежал к петербурженке на помощь. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отправил за решетку блогера, сбившего пешехода на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, улица уточкина, электросамокатчик
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии