Суд Петербурга отправил за решетку блогера, сбившего пешехода на проспекте Обуховской Обороны

Авария произошла в марте 2020 года, в результате которой пешеход скончался.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении блогера Дамира Мехтиева, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил Мехтиева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также блогеру запрещено управлять транспортным средством в течение трех лет.

Авария произошла 3 марта 2020 года около 19:40 на проспекте Обуховской обороны у дома №95. Мехтиев при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем. В результате столкновения блогер сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Затем Мехтиев скрылся с места аварии.

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Фото: Piter.tv