На улице Турку утром потушили автомобили

Сегодня утром, 31 января, во Фрунзенском районе горели машины. Иномарки "Ниссан" и "Киа" вспыхнули на улице Турку у дома № 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:52. В автомобиле марки "Киа" происходило горение в моторном отсеке, в автомобиле марки "Ниссан" частично обгорели багажник и салон.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пожар за 25 минут.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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