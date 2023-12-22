На улице Турку утром потушили автомобили

Спасатели ликвидировали пожар за 25 минут.

Сегодня утром, 31 января, во Фрунзенском районе горели машины. Иномарки "Ниссан" и "Киа" вспыхнули на улице Турку у дома № 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:52. В автомобиле марки "Киа" происходило горение в моторном отсеке, в автомобиле марки "Ниссан" частично обгорели багажник и салон.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пожар за 25 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv