На улице Трефолева трамвай сошел с рельсов

Из-за аварии пришлось изменить маршруты трамваев.

Вечером в пятницу, 30 октября, петербуржцы заметили необычную аварию – на улице Трефолева с рельсов сошел трамвай. Фотографии инцидента появились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Очевидцы рассказали, что трамвай сошел с рельсов во время поворота, а этот неудачный маневр стал причиной пробки на дороге. Данные подтверждает сервис "Яндекс. Пробки".

Пресс-служба ГУП "Горэлектротранс" прокомментировала случившееся для портала "Фонтанка". Авария трамвая №36 произошла примерно в десять вечера при выезде с конечной остановки "Оборонная улица". Вагон был пустой, трамвайное движение по улице Трефолева было приостановлено.

Из-за аварии изменились маршруты трамваев №№ 36 и 60. Первый временно проследует от Стрельны до улицы Маршала Говорова, 33, а второй – от станции "ЛЭМЗ" до трампарка на проспекте Стачек.

Ранее мы сообщали о том, что из-за горящего матраса в коммуналке на Марата эвакуировали 7 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: vk.com/spb_today