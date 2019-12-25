Из-за горящего матраса в коммуналке на Марата эвакуировали 7 человек

Информация о пострадавших не поступала.

Вечером в пятницу, 30 октября, стало известно о пожаре в центре Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, о возгорании в доме № 76 по улице Марата стало известно в 17:09 часов. Локализовать пожар удалось спустя 18 минут.

Выяснилось, что в 9-комнатной коммунальной квартире на 4-м этаже дома выгорела комната площадью в 15 квадратных метров. На месте происшествия работают 12 спасателей и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Источник Piter.tv в экстренных службах рассказал, что причиной пожара стал загоревшийся матрас кровати. Всего с вышестоящих этажей удалось эвакуировать 7 человек, в том числе мужчину из загоревшейся квартиры. Он отказался от осмотра врачами.

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Фото: Piter.tv