  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Большевиков неизвестные напали на прохожего
Сегодня, 10:17
74
ruzannar

На проспекте Большевиков неизвестные напали на прохожего

0 0

Пострадавший не запомнил, как выглядели обидчики.

В субботу, 9 мая ночью, в полицию с заявлением обратился безработный 1982 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что накануне, около 22:30 у д. №32 по пр. Большевиков, у него завязалась драка с неизвестными мужчинами. Когда конфликт был исчерпан, и обидчики ушли, он обнаружил отсутствие мобильного телефона "Хонор 9" и золотой цепочки с крестом.

Примет неизвестных пострадавший не запомнил. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге полиция задержала грабителя, который напал на врача.

Фото: Pixabay

Теги: драка спб, ограбление, улица тельмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии