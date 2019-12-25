На проспекте Большевиков неизвестные напали на прохожего

Пострадавший не запомнил, как выглядели обидчики.

В субботу, 9 мая ночью, в полицию с заявлением обратился безработный 1982 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что накануне, около 22:30 у д. №32 по пр. Большевиков, у него завязалась драка с неизвестными мужчинами. Когда конфликт был исчерпан, и обидчики ушли, он обнаружил отсутствие мобильного телефона "Хонор 9" и золотой цепочки с крестом.

Примет неизвестных пострадавший не запомнил. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге полиция задержала грабителя, который напал на врача.

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