На проспекте Большевиков неизвестные напали на прохожего

В субботу, 9 мая ночью, в полицию с заявлением обратился безработный 1982 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Он рассказал, что накануне, около 22:30 у д. №32 по пр. Большевиков, у него завязалась драка с неизвестными мужчинами. Когда конфликт был исчерпан, и обидчики ушли, он обнаружил отсутствие мобильного телефона "Хонор 9" и золотой цепочки с крестом.
Примет неизвестных пострадавший не запомнил. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге полиция задержала грабителя, который напал на врача.
Фото: Pixabay
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