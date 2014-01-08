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Двух школьниц с порезом запястья госпитализировали за сутки в Петербурге
Сегодня, 9:03
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Двух школьниц с порезом запястья госпитализировали за сутки в Петербурге

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Одна из девочек завалила важное задание в школе, другая – поссорилась с молодым человеком.

Два похожих случая произошли накануне в Приморском и Красносельском районах Петербурга. В больницы города доставили двух школьниц с порезами от бритвы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Так, из квартиры на улице Тамбасова госпитализировали 15-летнюю девочку. У нее обнаружили порезы на шее и запястье. Известно, что незадолго до случившегося школьница завалила важное задание в школе. Девочка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вторую пациентку, 16-летнюю школьницу, госпитализировали из квартиры на Богатырском проспекте. У нее также были порезы на запястье. По предварительной информации, накануне девочка поссорилась со своим молодым человеком.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее из кинотеатра на Энгельса госпитализировали мужчину после отравления бутиратом.

Фото: Piter.TV

Теги: подростки, порезалась бритвой
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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