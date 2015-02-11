На улице Софьи Ковалевской у 82-летней пенсионерки неизвестный украл кошелек

В нем находилось 4 тыс. рублей.

В пятницу, 22 октября, хулиган украл у 82-летней жительницы Петербурга кошелек с деньгами. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома № 15/5 по улице Софьи Ковалевской. Мужчина вытащил из сумки пенсионерки 4 тыс. рублей. Соседка бабушки рассказала о случившемся полицейским.

Фасад дома, где проживает пожилая женщина, оборудован камерой видеонаблюдения. Стражи порядка изучили запись, на которой зафиксирован момент кражи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, воришкой оказался молодой человек лет двадцати, высокого роста, на нем была одежда темного цвета. Правоохранители разыскивают хулигана.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Вырице 36-летний мигрант отнял телефон у 15-летнего подростка.

Видео: Piter.tv