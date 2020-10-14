Драка автомобилистов на улице Смирнова закончилась ограблением

Побитого мужчину увезла скорая.

Около 11 вечера во вторник, 13 октября, в полицию Петербурга обратился 34-летний гражданин Узбекистана с просьбой вызвать наряд полиции и скорую помощь на улицу Смирнова. Как стало известно Piter.TV, мужчина заявил об избиении на дороге у дома №7/6.

По словам пострадавшего, их с братом, едущих на "Ладе Ларгус", остановили на дороге другие автомобилисты. Компания русских и узбеков избила заявителей, забрали находившиеся при них 127 тысяч рублей и скрылись. Прибывшие на место полицейские установили, что пострадавших забрала в больницу машина скорой помощи. Мужчины пояснили, что их избили, но о хищении денег ничего сказать не смогли.

Камеры зафиксировали, как едущую по Литейному проспекту "Ладу" в один момент обгоняет белая "Шкода". При этом находящиеся в иномарке люди стали кричать и махать руками в сторону братьев, затем иномарка повернула на перекрестке налево и остановилась. "Лада" тоже остановилась поодаль, один из братьев вышел на дорогу навстречу трем мужчинам из "Шкоды". Компания начала избивать мигранта, после чего из иномарки вышли еще двое людей и присоединились к драке. Конфликт закончился тем, что двое бандитов уехали на "Шкоде", трое оставшихся пошли пешком в сторону Литейного моста, а побитые братья сели в машину и двинулись в сторону Литейного проспекта.

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Видео: Piter.TV