Массовая авария на ЗСД у Богатырского затруднила движение автомобилей

Размер пробки достигал шести километров в вечерний час пик.

Стало известно об аварии с участием нескольких автомобилей, которая произошла на Западной скоростной дороге в Петербурге.

Первую информацию вечером 13 октября сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Отмечается, что на ЗСД сторону Богатырского съезда столкнулись "минимум четыре" автомобиля, среди которых автомобили "Фольксваген", "Опель" и грузовик "Хёндай".

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор растянулся на шесть километров, начиная с Васильевского острова.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана пострадала молодая девушка.

Фото: vk.com/spb_today