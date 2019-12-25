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Массовая авария на ЗСД у Богатырского затруднила движение автомобилей
Сегодня, 19:38
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Массовая авария на ЗСД у Богатырского затруднила движение автомобилей

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Размер пробки достигал шести километров в вечерний час пик.

Стало известно об аварии с участием нескольких автомобилей, которая произошла на Западной скоростной дороге в Петербурге.

Первую информацию вечером 13 октября сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Отмечается, что на ЗСД сторону Богатырского съезда столкнулись "минимум четыре" автомобиля, среди которых автомобили "Фольксваген", "Опель" и грузовик "Хёндай". 

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор растянулся на шесть километров, начиная с Васильевского острова.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана пострадала молодая девушка.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, зсд, очевидцы, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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