Очевидцы: В ДТП на перекрестке Большевиков и Тельмана пострадал человек

Пользователи соцсетей напомнили, что на этом "перекрестке невезения" уже была ранее другая авария.

Вечером во вторник, 13 октября, стало известно об аварии на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана в Невском районе Петербурга. Об аварии рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Момент аварии, попавший на камеры наблюдения, оказался в распоряжении редакции Piter.tv.

Очевидцы сообщили, что на перекрестке двух дорог столкнулись красный внедорожник и автомобиль "Жигули". На видео можно заметить, как российский автомобиль пытался выйти на поворот, но его остановил автомобиль, несущийся вперед.

В записи в соцсетях отмечают, что "пострадала девушка, с виду 16-17 лет, возможно перелом позвоночника, парень отделался ссадинами на лице". Пользователи напомнили, что на этом "перекрестке невезения" уже была ранее другая авария, которая случилась позавчера.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали 18-летнего водителя без прав, насмерть сбившего многодетную мать. Виновник ДТП ехал на "красный" свет.

Видео: Piter.tv