Проверку павильона на улице провели еще в 2018 году.

В понедельник, 19 апреля, в Выборгском районе, на улице Сикейроса начали сносить незаконно размещенный торговый павильон площадью 1937 "квадратов", сообщил Смольный".

По словам главы города, потребительский сектор является важной частью экономики, Петербург оказывает поддержку бизнесменам, предоставляя земельные участки в аренду. Вместе с тем торговцы должны соблюдать градостроительные нормы и меры санитарной безопасности.

В городской администрации отметили, что проверка павильона на улице Сикейроса была проведена еще в 2018 году: договор с арендатором расторгли к тому моменту, следовательно участок был занят незаконно. Также высота и площадь объекта превышали норму.

Судебные разбирательства завершились только в феврале 2020 года. Суд привлек владельца павильона к административной ответственности и назначил штраф в 100 тысяч рублей, помимо этого бизнесмен возместит затраты на снос объекта.

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Фото: Смольный