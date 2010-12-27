На улице Седова иномарка наехала на пенсионера

Пожилого петербуржца госпитализировали.

Вечером в понедельник, 30 декабря, на улице Седова произошла авария с участием пешехода. ДТП произошло в шестом часу вечера в Невском районе, у дома №13 по улице Седова. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО.

Полиция выяснила, что автомобиль Renault, за рулем которого находился 61-летний мужчина, наехал на пенсионера 1947 года рождения. Отмечается, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Пожилого петербуржца, пострадавшего в ДТП, госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее пешеход попал под колеса машины на улице Нахимова.

Фото: Pixabay