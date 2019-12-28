Пешеход попал под колеса машины на улице Нахимова

Мужчине оказывают медицинскую помощь.

На улице Нахимова мужчина попал под колеса автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял, что происходило на месте происшествия после аварии.

Инцидент произошел около дома №1. По словам очевидцев, пострадавший остался жив. На место прибыли правоохранители и сотрудники "скорой помощи". Медики осмотрели мужчину. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девятнадцатилетний водитель без прав с 4 пассажирами врезался в дерево под Кингисеппом.

Видео: Piter.TV