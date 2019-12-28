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Пешеход попал под колеса машины на улице Нахимова

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Мужчине оказывают медицинскую помощь.

На улице Нахимова мужчина попал под колеса автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял, что происходило на месте происшествия после аварии.

Инцидент произошел около дома №1. По словам очевидцев, пострадавший остался жив. На место прибыли правоохранители и сотрудники "скорой помощи". Медики осмотрели мужчину. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девятнадцатилетний водитель без прав с 4 пассажирами врезался в дерево под Кингисеппом. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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