Девятнадцатилетний пьяный водитель без прав с 4 пассажирами врезался в дерево под Кингисеппом

Есть пострадавшие.

"Toyota RAV4" съехала в кювет и врезалась в дерево на 20-м км автодороги "Кингисепп – Манновка" (Кингисеппский район Ленобласти). Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Авария произошла 28 декабря в 02:20. В ходе ДТП пострадал 23-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, девушка – в состоянии средней тяжести.

В машине находились пять человек. За рулем – 19-летний юноша без прав и в состоянии алкогольного опьянения. На месте аварии был сухой асфальт, остальные детали аварии выясняются.

Mercedes влетел в остановку на Миллионной улице.

Фото: pixabay