Столбы пыли и куча грязи: петербуржцы сняли на видео весеннюю уборку города

Вместо того чтобы убирать, машина дорожников создает еще больше грязи.

Днем 11 апреля петербуржцы сообщили о весенней уборке дорог на улице Савушкина. Вместо того чтобы убирать, машина дорожников создает еще больше пыли и грязи в городе. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что грузовик оставляет после себя большие столбы пыли. Горожане уверены, что в машине что-то сломалось, поэтому эффект от ее уборки оказался прямо противоположный.

Ранее мы писали, что на Сенной площади завершается ремонт фасадов исторических зданий.

Видео: Piter.TV