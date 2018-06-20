На Сенной площади завершается ремонт фасадов исторических зданий

Всего в ансамбль входили 10 зданий, нуждающихся в реставрации.

В 2019 году завершается ремонт последнего фасада архитектурного ансамбля Сенной площади. Это 10 зданий, реставрация которых проходила в 2017 - 2018 годах. В четверг, 11 апреля, журналистам продемонстрировали последний дом, ремонт которого скоро будет завершен - он находится на Московском проспекте 1/2. Дом был построен в стиле модерн в 1907 году и является доминантой площади.

В 2017 году рабочие отремонтировали 7 фасадов по адресам: Московский проспект, д. 2/6, Садовая улица, д. 42 и Московский проспект, дома 4 и 6, а также Сенная площадь д. 3, 5. В прошлом году Фонд капитального ремонта отреставрировал фасады по адресам – переулок Гривцова, д. 13/11, Сенная площадь, д. 13. Частые причины износа фасадов - намокание через протекающий карнизный свес и повреждение цокольной зоны уборочной техникой.

Фонд капитального ремонта дает пятилетнюю гарантию на свои работы. При надлежащем уходе собственников и управляющих компаний здания будут в сохранности около 25 лет.

Напомним, что идея воссоздания архитектурных ансамблей воплощена не только на Сенной площади. К примеру, на Галерной улице отреставрированы 30 фасадов, 15 из которых - объекты культурного наследия.

Фото и видео: Piter.TV