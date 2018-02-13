На улице Руставели в Петербурге завершили ремонт трамвайных путей

Подрядчики демонтировали прежнюю конструкцию и уложили на шпалы новые термозакаленные рельсы.

В Калининском районе Петербурга завершили ремонт трамвайных путей. На участке протяженностью более 3 км от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения 4 декабря прошла контрольная обкатка новых рельсов. Регулярное движение откроют завтра, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Подрядчики демонтировали прежнюю конструкцию и уложили на шпалы новые термозакаленные рельсы. Современные технологии позволят сделать дорогу более плавной, а ход трамвая – бесшумным. Кроме того, проект предполагает устройство бордюрного камня и металлического ограждения.

Такие проекты, включающие замену трамвайных путей, а также ремонт дорожного покрытия, обеспечивают комфорт и безопасность водителей, пешеходов, пассажиров общественного транспорта. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Улица Руставели является одним из ключевых объектов 2023 года. Всего по программе модернизации инфраструктуры городского электротранспорта обновили трамвайную линию, общая протяженность которой составляет свыше 6 км, – от проспекта Просвещения до конечного пункта "Ручьи".

Ранее мы рассказывали о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга завершен ремонт трамвайной линии на Садовой улице. Ее протяженность – 3 км.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"