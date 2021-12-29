На улице Руставели блондин с щетиной на лице надругался над двумя девочками

В момент нападения на детей он был одет темно-синюю куртку и джинсы.

В Калининском районе извращенец со светлыми волосами совершил действия сексуального характера в отношении двух 12-летних школьниц. По информации Piter.tv, инциденты произошли на улице Руставели у дома № 71/2.

Во вторник, 1 февраля, педофил надругался над ученицей 6 класса, на второй день он нанес вред еще одной девочке. Родители пострадавших обратились в полицию.

По предварительным данным, мужчина имеет славянскую внешность и светлые волосы. На лице у него щетина. В момент нападения на детей он был одет темно-синюю куртку и джинсы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Арктической улице собака покусала школьницу.

Фото: Pexels