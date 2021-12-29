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На улице Руставели блондин с щетиной на лице надругался над двумя девочками
Сегодня, 15:18
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На улице Руставели блондин с щетиной на лице надругался над двумя девочками

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В момент нападения на детей он был одет темно-синюю куртку и джинсы.

В Калининском районе извращенец со светлыми волосами совершил действия сексуального характера в отношении двух 12-летних школьниц. По информации Piter.tv, инциденты произошли на улице Руставели у дома № 71/2. 

Во вторник, 1 февраля, педофил надругался над ученицей 6 класса, на второй день он нанес вред еще одной девочке. Родители пострадавших обратились в полицию.

По предварительным данным, мужчина имеет славянскую внешность и светлые волосы. На лице у него щетина. В момент нападения на детей он был одет темно-синюю куртку и джинсы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Арктической улице собака покусала школьницу.

Фото: Pexels

Теги: дети, извращенец, педофил, полиция, улица руставели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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